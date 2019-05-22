حقل علاس يتعرض إلى هجوم لداعش.. وقواتنا الأمنية ترد

2019/05/22 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني اليوم الاربعاء، بأن قوة امنية صدت تعرضا لعناصر "داعش" في حقل علاس.

وقال المصدر في حديث صحفي تابعته "العهد نيوز" ان "عناصر في

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