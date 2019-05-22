واشنطن: لا نطرح أي مستقبل سياسي لاكراد سوريا

2019/05/22 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تعمل مع “قوات سوريا الديمقراطية” على أي مشروع حول المستقبل السياسي للأكراد السوريين، وتعدها شريكا عسكريا فقط.وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب التابع للكونغرس الأمريكي: “نحتفظ بعلاقاتنا مع قسد باعتبارها شريكا عسكريا في محاربة

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