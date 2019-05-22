الداخلية تعلن القبض على 4 من عناصر داعش في الموصل

2019/05/22 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء ، عن القاء القبض على 4 من

عناصر داعش عملوا بما يسمى بديوان الجند بايسر الموصل.

وقالت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز”

نسخة منه، ان “مديرية شرطة الكرامة التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية واستخبارات

ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الإتحادية في وزارة

الداخلية وبناءً على أوامر قبض قضائية ومتابعة مستمرة وتعاون المواطنين تتمكن من القاء

القبض على أربعة من عناصر داعش الإرهابية”.

واضافت، انهم “كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان

الجند خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل”.

واشارت الى انه “تم القبض عليهم في منطقة (حي تسعين)

في الجانب الأيسر لمدينة الموصل”.

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