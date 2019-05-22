الفيفا تصدر بيانا بخصوص كأس العالم 2022

2019/05/22 | 23:21

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يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم لإجراء اجتماع في العاصمة الفرنسية

باريس في مؤتمر الفيفا، حتى يقرر اتخاذ إجراءته بعدد من المقترحات،

وعلى رأسها توسيع مشاركة المنتخبات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم

التي ستقام في قطر 2022 من خلال زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخباً

بدلاً من 32 منتخباً.ونقلت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، عن مصدر في الاتحاد الدولي لكرة

القدم قوله أن الفيفا قرر التخلي عن خطة توسيع بطولة كأس العالم لكرة

القدم في قطر 2022، بسبب المشاكل اللوجستية والظروف السياسية التي تمر

بها المنطقة.وأضافت الصحيفة بحسب ما وصفته أن السويسري جياني إنفانتينو رئيس

الاتحاد الدوري لكرة القدم سيعلن في مؤتمر الفيفا في الخامس من يونيو/

حزيران المقبل إبقاء 32 فريقاً في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي

ستقام في قطر 2022.

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