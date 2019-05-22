الفيفا يتراجع عن مشاركة 48 منتخباً في مونديال قطر 2022

2019/05/22 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، التراجع عن فكرة مشاركة 48 منتخباً في بطولة كأس العالم التي تنظمها قطر في عام 2022.

ونقلت صحيفة "تايمز" البريطانية عن مصادر مطلعة في الاتحاد الدولي قولها إن رئيس فيفا جياني إنفانتينو، تراجع عن فكرة مشاركة 48 منتخباً في مونديال قطر 2022، وتوسيع نطاق تنظيم البطولة، بحيث تشارك في التنظيم دول خليجية أخرى مجاورة لقطر في استضافة بعض المباريات، وأكد أن الفكرة غير قابلة للتنفيذ.وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن دراسة قام بها الاتحاد الدولي أكدت أنه لا يمكن إجبار قطر على قبول تنظيم دول خليجية مثل الإمارات والسعودية والبحرين لبعض مباريات مونديال 2022، في ظل التوترات السياسية بين قطر وتلك الدول.وأكدت، أن الفيفا تحفظ على فكرة إقامة بعض مباريات مونديال 2022 في الكويت وسلطنة عمان، في ظل العلاقات الطيبة بين الدولتين مع قطر، نظراً لأن لجنة الاتحاد الدولي لم تستطع الاطلاع على البنية التحتية للملاعب في كلتا الدولتين.وتابعت تايمز، أنه نتيجة لتلك التطورات، فإن كأس العالم 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك سيكون الأول في مشاركة 48 منتخباً.ومن المنتظر أن يعلن إنفانتينو هذا القرار في كونغرس الفيفا يوم 5 يونيو المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.انتهى

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