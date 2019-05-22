نازحة في الفلوجة تتحول الى علامة تجارية في الطبخ

2019/05/22 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الانبار:الفرات نيوز} تسعى سهيلة الراوي {أم أياد}، وهي نازحة من مدينة الفلوجة تعيش في أربيل، من خلال تفننها في طبخ وتحضير الوجبات العراقية المختلفة والشهية الى إعالة عائلتها، بحيث تحولت الى علامة تجارية لتزيد الطلبات على ما تقدمه من هذه الاطعمة.

تقول أم أياد في تصريح صحفي، "غادرنا مدينة الفلوجة بعد استشهاد زوجي وتوجهنا إلى أربيل حيث كنا نعاني من ظروف معيشية صعبة"، مضيفةً "قررت العمل في البيت لمدة شهرين لكن بعدها قررت أن أفتح مشروعاً وهو افتتاح معمل فشاركني فيه صديق ابني".وأشارت إلى أنه "نجحنا في إنجاز هذا المشروع منذ ثلاث سنوات وكان باسم {ست الكل}؛ لكنني أردت أن نعمل كعائلة فقط ، أي أقوم بتأمين الطلبيات المتنوعة وان تصل وجباتي الى معظم المناطق".وبينت" اطمح بالحصول على إجازة لأتمكن من فتح معمل باسمي {أم أياد}".ويشتهر المطبخ العراقي بأطباقه الشهية المشهورة بتنوعها واختلاف مكوناتها، ويعتبر من مطابخ الشرق الأوسط القديمة.انتهى

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