باريس تستقبل وجبة من الناجيات الايزيديات مع أطفالهن

2019/05/22 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاربعاء استقبال 28 ناجية ايزيدية مع أطفالهن إلى فرنسا كوجبة جديدة من عدد 100 امراة ايزيدية تم الاتفاق على استقبالهم من قبل الحكومة الفرنسية مع الناشطة الايزيدية نادية مراد سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة والحائزة على الجائزة نوبل للسلام.

بيان وزارة الخارجية الفرنسية أكد أن سيتم استقبال النساء الايزيديات في مطار مدينة تولوز الفرنسية قادمين من مدينة اربيل عاصمة إقليم كوردستان وبتنظيم من قبل المنظمة الدولية للهجرة و وزارة الشؤون الخارجية الأوروبية.

واشار البيان إلى أن هذه الوجبة هي أول وجبة تم تنسيق وصولها مع وزارة الشؤون الخارجية الأوروبية بعد ان استققلت فرنسا في شهر ديسمبر الماضي، 16 امراة ايزيدية مع أطفالهن ويأتي ذلك تنفيذا لوعد الرئيس الفرنسي ماكرون للناشطة الايزيدية نادية مراد باستقبال مئة عائلة ايزيدية من ضحايا تنظيم داعش.

واضاف البيان، انه يتم دعم هؤلاء النسوة، وخاصة ضحايا تنظيم داعش في مختلف الدوائر الرسمية الفرنسية وستوفر لهم فرنسا الحماية والأمن والتعليم والعلاج الطبي والنفسي.

ونوه البيان إلى أن، هذه الخطوة هي جزء من رغبة فرنسا المتجددة في إنشاء مراكز صحية لاستقبال ضحايا العنف الإثني والديني في الشرق الأوسط.

وأردف البيان، أن فرنسا ستعمل مع الحكومة العراقية في إعادة إعمار المناطق المتحررة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي لتهيئة بيئة آمنة لعودة النازحين إليها.

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