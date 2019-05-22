غير حياتك بقليل من التمر

2019/05/22 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتاج الصائم عناية خاصة خلال شهر رمضان، بعض التحليلات تؤكد أن الجسم في رمضان يفقد قدرا كبيرا من السوائل والفيتامينات، إلا أن هناك فاكهة مجففة غنية بالسكريات ومفيدة للغاية، ألا وهي التمور.

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