2019/05/22 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6r6inSYN2xU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخبازون .. عمال لا يثنيهم لهيب النيران وصيام رمضان عن العمل - تقرير: علا النداوي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخبازون .. عمال لا يثنيهم لهيب النيران وصيام رمضان عن العمل - تقرير: علا النداوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).