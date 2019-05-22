إغلاق أقدم مكتب بريد في بريطانيا

2019/05/22 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أغلق أقدم مكاتب البريد في بريطانيا أبوابه بعد 224 عامًا من العمل، وذلك في أعقاب التخفيضات الحكومية الصارمة.

وافتتح الفرع في "دورست" منذ عام 1795، لكنه أغلق وسط التحديث "المشين وغير المنطقي" للخدمة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.ودعي ستيف وجيل بايل آخر مديري مكتب البريد إلى الاستقالة بعد أن تم إبلاغه بتقليص عدد الموظفين والانتقال إلى مكان آخر في القرية.وخلال 6 سنوات، لم يستطع البريد إيجاد مكان آخر، حيث قرر مديرا المكتب إغلاقه الأسبوع الماضي.وأصبحت القرية بدون مكتب بريد، والذي قدم أيضًا خدمة نقطة نقدية مجانية فقط، مما شكل صدمة للقرويين.وتعتبر هذه الخدمة واحدة من 1000 مكتب بريد تم إغلاقها في السنوات الأخيرة، ويتوقع الخبراء إغلاق ما يصل إلى 2500 مكتب آخر أو تقليص حجمه في الأشهر الـ 12 المقبلة.يذكر أن أقدم مكتب بريد في العالم يقع في سانكوهار في دومفريشاير في اسكتلندا، وافتتح في عام 1712، متغلبًا على أقرب منافسيها في السويد وتشيلي.انتهى

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