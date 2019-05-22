اتحاد الكرة يعلن الاستعدادات الفنية والامنية لمباراة الشرطة والجوية غداً

2019/05/22 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاستعدادات الفنية والامنية لمباراة الشرطة والجوية غداً الخميس.

وذكر بيان للاتحاد، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" اهم ما تمخض عنه المؤتمر الفني الخاص بمباراة الشرطة والقوة الجوية تركز في هذه النقاط:- 1- القطع من جهة زيونة يكون من أمام مدينة بغداد المائية.



2- من جهة ساحة الاندلس ، القطع يكون قرب تقاطع مستشفى الواسطي أو ما يسمى تقاطع السفارات .3- تم تحديد 25 شخصا لكل فريق يسمح لهم بالدخول إلى المقصورة الرئيسية .4 - يمنع منعا باتا دخول اي شخص غير مسجل في استمارة المباراة إلى باحة غرف تبديل الملابس .5 - يمنع منعا باتا دخول اي شخص غير مسجل في استمارة المباراة إلى داخل ارض الملعب أو مناطق جلوس المدربين والاحتياط.



6 - يمنع منعا باتا دخول رؤساء الروابط التشجيعية بسياراتهم الشخصية إلى داخل الملعب .7- إعطاء الصلاحيات الكاملة للقوات الأمنية في منع اي شخص يحاول الدخول إلى الملعب دون أن يكون لديه باج يسمح له بالدخول أو بطاقة المباراة .8 - تقرر أن يسلك الفريقان طريق وزارة الداخلية {شارع التسفيرات} ذهابا وايابا، وتكون الحافلتان محميتين بسيارات نجدة، لمنع الاعتداء على أي منهما من قبل البعض .9- ١٥٠٠عنصر امني سيكلفون بواجب المباراة..



منهم 500 عنصر {مكافحة الشغب} ..



و٩ سرايا تابعة للاتحادية .والباقي قوات أمن الملاعب.10 - يمنع منعا باتا رفع اليافطات التي تحمل كلمات مسيئة.انتهى

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