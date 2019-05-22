تعرف على المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022

2019/05/22 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2020.وسيشارك 32 منتخبًا في منافسات كأس العالم بقطر، بعد رفض اقتراح توسيع

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