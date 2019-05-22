2019/05/22 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. اطلس التركية تبتز العراق برفض دفع ديونها للخطوط الجوية وتستبق إجراء عقابيا بوقف رحلاتها وادعاء بالابتزاز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/22 | 23:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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