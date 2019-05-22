أمريكا تصدر توضيحاً بشأن مستقبل الأكراد السوريين

2019/05/22 | 23:47

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت الولايات المتحدة، الاربعاء (13 ايار 2019)، أنها لا تعمل مع "قوات سوريا الديمقراطية" على أي مشروع حول المستقبل السياسي للأكراد السوريين، وتعدها شريكا عسكريا فقط.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب التابع للكونغرس الأمريكي: "نحتفظ بعلاقاتنا مع قسد باعتبارها شريكا عسكريا في محاربة داعش من أجل إرساء الاستقرار في المنطقة".

وأضاف جيفري قائلا: "ليست لدينا أي أجندة سياسية مشتركة معهم، باستثناء وجودنا في المنطقة التي يسيطرون عليها عسكريا وإداريا".

وتابع المبعوث الأمريكي: "لهذا السبب يجب علينا الحفاظ على علاقات عقلانية معهم ونقوم بدعمهم.



ونحن أيضا مدينون لهم بشكل من الأشكال، لأنهم حاربوا داعش في صفوفنا".

وتابع جيفري: "لكننا لا نطرح عليهم أي مستقبل سياسي، إلا ذلك الذي نعرضه على الجميع في سوريا".





وشدد المبعوث الأمريكي على أن الولايات المتحدة متمسكة بالعملية السياسية التي ينص عليها القرار رقم 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتسيطر "قوات سوريا الديمقراطية" التي يمثل الأكراد ما لا يقل عن 80% من مقاتليها على أراض واسعة في شرق وشمال شرق سوريا، في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، حيث تسعى القوى الكردية إلى إقامة نظام حكم ذاتي، الأمر الذي تعارضه بشدة السلطات السورية، بل وتركيا.

وتجددت محاولات الحوار بين الأكراد والحكومة السورية في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 19 ديسمبر 2019، سحب قوات بلاده من سوريا حيث تواجدت في المناطق الشرقية الشمالية التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية"، حليفة البنتاغون في الحرب على "داعش" بسوريا.



وجاء القرار وسط استعدادات تركية لشن عملية عسكرية واسعة ستكون الـ 3 لها في الأرض السورية، وتستهدف التشكيلات المسلحة الكردية.

بغداد اليوم - متابعة

وصفت صحيفة أميركية، في مقال تحليلي نشرته، الثلاثاء 21 ايار 2019، تغريدة الرئيس دونالد ترامب التي توعد فيها إيران، ليلة الأحد الماضي، بإنهائها إذا ما فكرت في الاعتداء على المصالح الأميركية، بأنها وضعت الشرق الأوسط على حافة السك

بغداد اليوم - متابعة

قال أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال زيارة إلى مبنى وزارة الخارجية "إننا نعيش في ظروف بالغة الدقة والخطورة نتيجة ارتفاع وتيرة التصعيد في المنطقة".

وأضاف أمير الكويت في كلمة ألقاها بمبنى الوزارة،

بغداد اليوم - متابعة

أكد الكونغرس الأمريكي، الاربعاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أوضح أنه لا يريد الحرب مع إيران لكنه لم يستبعد الخيار العسكري.

وقال عضو بالكونغرس إنهم استمعوا إلى إحاطة من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول التهديد

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