مسرور البارزاني يلتقي القنصل العام الامريكي ويؤكدان ضرورة حل المشاكل القائمة بين أربيل وبغداد عبر الحوار

2019/05/22 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقوية العلاقات الثنائية بين اربيل وواشنطن

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