نائب يطالب بزيادة مخصصات الأطفال في رواتب الموظفين

2019/05/22 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس كتلة دولة القانون البرلمانية النائب خلف عبد الصمد، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، بزيادة مخصصات الأطفال في رواتب الموظفين.وبحسب الوثيقة الصادرة من من مكتب النائب خلف عبد الصمد، فانه قدم طلبا الى رئيس مجلس النواب لمخاطبة اللجنة المالية للمضي بتشريع تعديل فقرة بقانون رواتب الموظفين والتي تخص زيادة مخصصات الأطفال لتكون 25 الف دينار بدلا عن 10 الاف دينار لكل طفل مع الإبقاء على شمول اربع أطفال فقط.انتهى/س

المصدر:رووداو

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