عبد المهدي يصل البلاد بعد زيارة الكويت

2019/05/23 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم الاربعاء، ان الاخير عاد الى بغداد.

وقال المكتب في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه ان "رئيس الوزراء

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