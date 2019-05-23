” نبراس ” ضاقت بها سبل الوطن.. ففتح كونغرس “نبراسكا” أحضانه لها ..

2019/05/23 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعداد : دلو هسكاني لم يكن قد مضى سوى أسابيع قليلة، على احتفالها بلقب “طالب العام”، بحصولها على أعلى معدل بين زميلاتها ببكالوريا الثالث المتوسط لسنة 2014، حين تعرضت الشابة العراقية الايزيدية، نبراس خديده (التي تبلغ اليوم 20 عاما)، لأكبر صدمة في حياتها، حين رأت بعينها فرار أهلها وجيرانها وأقاربها من أمام تنظيم داعش الذي […]

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