ضنك العيش يدفع شابة كردية للعمل بمهنة اختص بها الرجال

2019/05/23 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ دفع ضنك العيش شابة كردية من محافظة السليمانية الى العمل بمهنة اختص بها الرجال.وذكرت نسرين محمد، مواليد ١٩٧٥، من السليمانية انه “بسبب فقر المعيشة التجأت لهذا العمل فبدأت به منذ سنة و ٥ أشهر وانني اعمل كسائقة تكسي ولا توجد أي فوارق بين الزبائن الذين يركبون الى جانبي”.وبينت “اختارت هذا […]

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