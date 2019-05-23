بالصورة… ظهور كائن زاحف مفترس في مدرسة في الديوانية

2019/05/23 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ ظهر كائن زاحف مفترس في صف بإحدى مدارس محافظة الديوانية.واظهرت صورا لمواقع التواصل الاجتماعي” ظهور افعى عملاقة في احد الصفوف بمدرسة في الديوانية”.

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