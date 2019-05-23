2019/05/23 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eI0R_DUHbyc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدراما التلفزيونية العراقية بعد سنوات من الغياب ..عودة تثير انتقادات المشاهدين وصناعها يردون) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدراما التلفزيونية العراقية بعد سنوات من الغياب ..عودة تثير انتقادات المشاهدين وصناعها يردون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).