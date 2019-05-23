2019/05/23 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتفقت الإمارات والأردن، مساء الأربعاء، على إجراء تدريبات عسكرية مشتركة في أبو ظبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمواجهة أي تحدِ يستهدف المنطقة.. الاتفاق على إجراء تدريبات عسكرية بين الإمارات والأردن) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمواجهة أي تحدِ يستهدف المنطقة.. الاتفاق على إجراء تدريبات عسكرية بين الإمارات والأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).