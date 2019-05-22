عادل عبد المهدي يلتقي الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت

2019/05/23 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت.

وسيبحث عبد المهدي في الكويت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، الى جانب مناقشة نزع فتيل الأزمة الأميركية الإيرانية، لما للعراق والكويت من علاقات جيدة مع الطرفين.

وكان عبد المهدي قد وصل الى دولة الكويت عصر اليوم، حيث يضم الوفد المرافق له نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزراء الخارجية والتخطيط والتجارة والثقافة والنقل ، وعضو مجلس النواب رئيس لجنة الصداقة العراقية الخليجية ورئيسي هيئة الاستثمار والمنافذ الحدودية ، وعددا من النواب ووكلاء الوزارات والمسؤولين الأمنيين والمستشارين.

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