الاعلام الامني: شرطة الطاقة والحشد يقتلون مجموعة ارهابية بعد الاشتباك معهم قرب حقول علاس

2019/05/23 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن اشتباك قوة من شرطة الطاقة مع عناصر من داعش عند محاولتهم استهداف إحدى نقاط الحراسة الحقول النفطية في صلاح الدين.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قوة من شرطة الطاقة وبإسناد من الحشد الشعبي اشتبكت مع مجموعة من عصابات داعش

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