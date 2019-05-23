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بشرى الى أهالي محافظة واسط بشأن الكهرباء


بشرى الى أهالي محافظة واسط بشأن الكهرباء
2019/05/23 | 00:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

أعلن النائب عن محافظة واسط محمود عبدالرضا ملا طلال، الاربعاء، عن حصول الموافقة على زيادة حصة...

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