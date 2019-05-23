بشرى الى أهالي محافظة واسط بشأن الكهرباء

2019/05/23 | 00:19

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن النائب عن محافظة واسط محمود عبدالرضا ملا طلال، الاربعاء، عن حصول الموافقة على زيادة حصة...





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