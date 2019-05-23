رئيس الوزراء وامير دولة الكويت يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين

2019/05/23 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي وامير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، في اجواء سادتها الودية والصراحة والتفاهم، تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الشعبين والبلدين الجارين الشقيقين، وتطورات الاوضاع في المنطقة ومختلف القضايا التي تهم البلدين .

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