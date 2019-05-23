انقاذ شخص حاول الانتحار من أعلى جسر الهندية في كربلاء

2019/05/23 | 00:49

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة شرطة كربلاء، الخميس، عن تمكن مفارز الشرطة النهرية انقاذ شخص حاول الانتحار من أعلى جسر الهندية شرقي المدينة بعد ان رمى بنفسه وسط نهر الفرات.

وقالت القيادة في بيان، ان "شخصاً حاول الانتحار من خلال رمي نفسه من أعلى جسر الهندية وسط نهر الفرات، في محاولة باءت بالفشل بجهود ويقظة ابطال الشرطة النهرية الذين سارعوا بإنقاذه على الفور قبل ان يفارق الحياة".

واضافت ان "افراد دورية الشرطة النهرية بادروا وبالسرعة في اجراء الإسعافات الأولية للشخص بعد إنقاذه من وسط النهر ونقله الى المستشفى ومن ثم اتباع الخطوات القانونية اللازمة".

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر امني في محافظة البصرة، الاربعاء، بان نزاعا عشائريا مسلحا اندلع شمالي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "نزاعا عشائريا مسلحا اندلع في منطقة الكرمة شمالي البصرة".

وأضاف، أن &q

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء 22 ايار 2019، عن القاء القبض على 4 من عناصر داعش عملوا بما يسمى بديوان الجند بايسر الموصل.

وقالت الوزارة في بيان، ان "مديرية شرطة الكرامة التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية واستخبارات

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، الاربعاء، عن القاء القبض على احد المتهمين بقتل مواطن في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشات، تمكنت قوة مشتركة مؤلفة من قسم مكا

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