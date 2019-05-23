العبودي: محافظات الجنوب

2019/05/23 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى النائب عن تحالف الفتح الدكتور نعيم العبودي أن بعض مناطق محافظات الجنوب منكوبة على مستوى الخدمات، وكل الحكومات التي جاءت لم تنصفها، فيما أكد

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