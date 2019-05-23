الكرعاوي يؤكد ضرورة الاهتمام بالجانب السياحي في قضاء الكوفة

2019/05/23 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال جولته المسائية في التكسي النهري على ضفاف شط الكوفة اكد النائب الاول لمحافظ النجف الاشرف هاشم الكرعاوي على ضرورة الاهتمام بالجانب السياحي في قضاء

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