عبد المهدي للغانم: العلاقات بين العراق والكويت شهدت تطورا نوعياً

2019/05/23 | 00:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، ان العلاقات بين العراق والكويت شهدت تطورا نوعيا، وانتقلنا من مرحلة المخاوف والاطماع الى مرحلة الثقة والتعاون في جميع المجالات.

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