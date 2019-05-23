2019/05/23 | 01:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zq11-nD64LQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اثنين مدمنين مخدرات بساحة التحرير ويمر من امامهم محافظ واسط) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اثنين مدمنين مخدرات بساحة التحرير ويمر من امامهم محافظ واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).