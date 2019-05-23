أين وزارة الصحة من آفة القوارض والجرذان؟

2019/05/23 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.ناظم الربيعي

كثرت في الآونة الاخيرة الحوادث التي تحدث بفعل فاعل ولم يتم الاعلان عن الفاعلين الحقيقيين لها كحرق المحاصيل الزراعية مثل الحنطة والشعير

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