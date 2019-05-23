الشعراء العرب وتأثرهم بالشعر الغربي

2019/05/23 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.شيماء عادل جعفر

يكشف المسار الخاص بصيرورة الشعر العربي عن ارتباطه بمركزية الشعر الغربي، وعن فاعليتها الشعرية فيه، وهذا ما تجلى في نتاج الشعراء العرب،

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