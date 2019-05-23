قائد الجيش الإيراني: طهران لن تكون البادئة بأي حرب

2019/05/23 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تكون البادئة بأي حرب، لكنها ستدافع بكل قوة ضد أي عدوان محتمل، داعيا القوى الاجنبية الى مغادرة المنطقة.

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