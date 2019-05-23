التجارة تكشف سبب تقليص مفردات البطاقة التموينية

2019/05/23 | 01:50

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بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة التجارة، الخميس، ان تقليص عدد مفردات البطاقة التموينية بسبب قلة التخصيصات الما...





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