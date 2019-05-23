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التجارة تكشف سبب تقليص مفردات البطاقة التموينية


التجارة تكشف سبب تقليص مفردات البطاقة التموينية
2019/05/23 | 01:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة التجارة، الخميس، ان تقليص عدد مفردات البطاقة التموينية بسبب قلة التخصيصات الما...

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