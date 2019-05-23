السلاح الكيميائي.. أسطوانة أمريكا المشروخة

2019/05/23 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبيل لطيف

يبدو ان اميركا مقتنعة ان القوة العسكرية التي تمتلكها تغنيها عن كل شيء، عن القانون الدولي، وعن سيادة الدول ، وحقوق الانسان، وعن

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