2019/05/23 | 02:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساسية- كلكامش برس؛ بحث مستشار مجلس أمن اقليم كردستان مسرور بارزاني، الاربعاء، مع القنصل العام الامريكي في أربيل ستيف فاغن، آخر تطورات الوضع الاقليمي بالمنطقة وضرورة حل المشاكل القائمة بين أربيل وبغداد عبر الحوار.وذكر بيان لمكتب بارزاني، أنه “تم خلال اللقاء بحث آخر تطورات الوضع الاقليمي بالمنطقة وخطوات تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة في اقليم كردستان، بالإضافة الى بحث العلاقات بين الاقليم والولايات المتحدة على كافة الاصعدة ، وحل المشاكل القائمة بين أربيل وبغداد عبر الحوار”.من جانبه، جدد القنصل العام الامريكي في اربيل ، دعم بلاده لبرنامج الاصلاحات في اقليم كردستان”، مؤكداً على “تقوية العلاقات الثنائية بين اربيل وواشنطن والاستقرار في المنطقة”.وتطرق الجانبان خلال اللقاء بحسب البيان، للوضع الراهن في المناطق الكردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) والتنسيق بين اربيل وبغداد والتحالف .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني والقنصل الامريكي يبحثان حل المشاكل بين بغداد وأربيل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني والقنصل الامريكي يبحثان حل المشاكل بين بغداد وأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).