2019/05/23 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنتاغون يبحث طلبا بإرسال 5 الاف جندي إضافي للشرق الأوسط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون يبحث طلبا بإرسال 5 الاف جندي إضافي للشرق الأوسط ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون يبحث طلبا بإرسال 5 الاف جندي إضافي للشرق الأوسط ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).