"عبد المهدي" يلتقي أمير الكويت

2019/05/23 | 02:12

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التقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

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