2019/05/23 | 02:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رغم صغر سنه .. الا انه لخص المعاناة التي يعيشها بتساقط دموعه 😭😔) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8lYMs3sjq1w
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رغم صغر سنه .. الا انه لخص المعاناة التي يعيشها بتساقط دموعه 😭😔) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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