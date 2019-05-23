العبادي والحلبوسي يؤكدان على رفض سياسات كسر الارادات ولي الاذرع

2019/05/23 | 02:21

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بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، على رفض سياسات كسر الارادات ولي الاذرع.

وقال مكتب العبادي في بيان، ان الاخير "استقبل، في مكتبه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الاوضاع السياسية والعمل التشريعي والتنفيذي واهمية العمل وتوحيد المواقف وخلق البيئة السياسية الصحيحة المستقرة لاعمار البلد والاستثمار وتوفير فرص العمل والحفاظ على ما تحقق".

واضاف البيان انه، "جرى التاكيد على رفض سياسات كسر الارادات ولي الاذرع لمن يقف بالضد من الاجراءات الخاطئة والتي لا تصب في المصلحة العامة".

بغداد اليوم _ كردستان

كشف مصدر سياسي كردي، الاربعاء 22 ايار 2019، أن برلمان إقليم كردستان سيصوت، مطلع الأسبوع المقبل، على تسمية نيجرفان بارزاني رئيساً للإقليم، ليكلف الأخير بدوره مسرور بارزاني رئيسا للحكومة الجديدة في نفس اليوم.

وقال المصدر في

بغداد اليوم - بغداد

عاد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مساء الاربعاء (22 ايار 2019)، الى بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية الى الكويت.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان مقتضب، إن الاخير "عاد الى ارض الوطن مختتما زيارته لدولة

بغداد اليوم - متابعة

اتهم القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي، الاربعاء 22 ايار 2019، السعودية بلعب دور وصفه بالتخريبي بالهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الامريكية في بغداد الاحد 19 ايار 2019.

ونقلت وكالة تسنيم الايرانية، عن ا

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