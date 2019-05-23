2019/05/23 | 02:27

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الدفاع المدني العراقي يعلن عن احتراق 163 دونماً!

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، عن احتراق 163 دونما

وإنقاذ 970 أخرى في عدة محافظات.

وذكرت

المديرية في بيان لها ان "حريقاً بمساحة 5 دونم اندلع في

قرية غيدة بقضاء داقوق في محافظة كركوك"، مبيناً أنه "تم اخماد

الحادث وبدون خسائر بشرية".وأضافت أنه

"في محافظة ديالى ناحية جلولاء، احترق 50 دونماً من الحنطة من أصل

500 دونم والحادث تحت السيطرة

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