العراق.. سياسة خارجية إيجابية تقتضي الاستمرارية والحذر

2019/05/23 | 02:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.خالد عليوي العرداوي

في القمة الثلاثين لجامعة الدول العربية قال الرئيس العراقي برهم صالح: «ان المبدأ الأساس في علاقات العراق الدولية، وخصوصا علاقاته مع جواره

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