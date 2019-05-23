بدءا من 12.. ترامب يختزل شروطه إلى

2019/05/23 | 02:27

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بعث سفیر وممثل ایران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجید تخت روانجي رسالة الى الامین العام للامم المتحدة ورئیس مجلس الامن، جدّد فيها دعوة

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