مخيم فلسطيني “بلا سلاح”.. ضرورة أمنية أم تمهيد لـ”صفقة القرن”؟

2019/05/23 | 02:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إزالة المظاهر العسكرية من مخيم “المية ومية”، شرق مدينة صيدا جنوب لبنان، خطوةٌ اختلفت الآراء الأمنية والسياسية حول اعتبارها مقدمة لـ”صفقة القرن”،

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