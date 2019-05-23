خطة أمريكية لنشر آلاف الجنود بالشرق الأوسط

2019/05/23 | 02:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين مطلعين، الأربعاء، إن وزارة الدفاع (البنتاغون)، بصدد إعداد خطة لإرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى الشرق الأوسط، قبل الخميس.

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