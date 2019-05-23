هل تنجح دبلوماسية الحصار والبوارج في تركيع إيران؟

2019/05/23 | 02:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرت العلاقات الأمريكية الإيرانية منذ اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979 بمنعطفات حادة، كادت تصل بالدولتين إلى حافة الصدام المباشر.غير أن الطابع

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