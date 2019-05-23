وزير العمل: الأسبوع المقبل صرف العيدية

2019/05/23 | 03:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان، منح مبلغ (العيدية) لمستفيدي اعانة الحماية الاجتماعية الاسبوع المقبل

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