على شفا الحرب.. أخطر المواجهات في الخليج منذ الثمانينيات

2019/05/23 | 03:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتصاعد التوتر في منطقة الخليج بعد أن عمدت الولايات المتحدة إلى استعراض قوتها العسكرية، ردا على ما تقول إدارة ترامب إنها تهديدات

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