2019/05/23 | 03:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yXEatLOmueY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ابو خالد عمره 91 سنة ويريد يزوج 🤔 📌 شتكولون هذا العمر مناسب للزواج 😳) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ابو خالد عمره 91 سنة ويريد يزوج 🤔 📌 شتكولون هذا العمر مناسب للزواج 😳) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).